Martedì 15 Maggio a Bologna un incontro per il World Plone Day

Dieci anni di condivisione

Giunto quest'anno alla sua decima edizione, il World Plone Day è un evento rivolto a chi lavora e collabora con la Pubblica Amministrazione che esplora i temi della progettazione e realizzazione di servizi digitali innovativi in linea con il piano strategico Triennale 2017-2019 dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Le nuove linee guida promosse da AgID per il design dei servizi digitali delle Pubbliche Amministrazioni saranno al centro dei talk proposti dai relatori che presenteranno casi di studio ed esperienze sui diversi scenari del mondo digitale: intranet, portali, applicazioni e strumenti a supporto del dipendente e del cittadino.

L'evento

Il World Plone Day è organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con RedTurtle e rappresenta da sempre l'evento di riferimento in Italia per gli Enti che già aderiscono al modello comunitario di PloneGov o che sono interessati a conoscerlo e a parteciparvi condividendo software ed esperienze con le altre amministrazioni.

Il formato

La giornata è organizzata in una mattina di presentazioni frontali (talk) e per la prima volta riserverà uno spazio ad una serie di lightning talk: brevi presentazioni di alcuni minuti in cui raccontare un'esperienza, un tema interessante o proporre un argomento di discussione da proseguire al termine della conferenza. In questo modo in una sola mattina saranno esposti e condivisi non meno di 14-15 diversi casi di studio.

Il programma

Il programma definitivo degli interventi sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito PloneGov.

L'evento sarà introdotto da Sara Turra (Regione Emilia-Romagna) che coglierà l'occasione per raccontare l'esperienza di redesign del nuovo portale regionale con Plone 5 e layout AgID.

Iscrizioni

L'evento è gratuito la ma l'iscrizione è obbligatoria.