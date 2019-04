Servizi online, un'indagine per misurarne l'utilizzo nel 2018

Sta per partire la rilevazione annuale sull'utilizzo dei servizi online da parte di cittadini e imprese della regione a supporto delle attività dell'Agenda Digitale ed è promossa dalla Regione Emilia-Romagna con la collaborazione operativa della società Ervet Spa.

Si tratta di un'indagine che l'Agenda Digitale Emilia-Romagna conduce ormai da molti anni e con la quale andiamo a consultare Comuni, Province e altri enti per capire quanto i cittadini e le imprese hanno utilizzato nel 2018 i servizi di e-government.

L'obiettivo è misurare se e quanto l'uso dei servizi "on line" stia aumentando nel territorio regionale con riferimento ad un campione di servizi pienamente transattivi, ovvero servizi di cui cittadini e imprese possono usufruire interamente tramite canali digitali, tra cui anche quelli di pagamento elettronico.

Il periodo dei dati che interessa rilevare è quello 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018

Nei prossimi giorni i referenti locali dei servizi online oggetto di indagine riceveranno una comunicazione dettagliata contenente il questionario da compilare ( ad esempio: il numero di richieste o pagamenti ricevuti tramite piattaforma on line, il numero di richieste o pagamenti ricevuti on line con canali diversi da piattaforma dedicata come mail, pec, home banking in caso di pagamenti, ...)

Le risposte al questionario sono per fondamentali per la realizzazione di una serie di prodotti che vengono poi consegnati ai territori come per esempio i profili digitali degli enti che avviano il percorso di Agenda Digitale Locale, l'alimentazione della banca dati Smarter, e le pubblicazioni che trovate alla pagina

https://digitale.regione.emilia-romagna.it/osservatorio-sul-digitale/pubblicazioni/pubblicazioni-e-rapporti/benchmarking-della-societa-dell2019informazione-in-emilia-romagna