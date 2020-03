Attuazione dell’agenda digitale: firmato un accordo tra Agid e Regione Emilia-Romagna

Agid, Agenzia per l’Italia Digitale e Regione Emilia-Romagna hanno sottoscritto un accordo per l’attuazione dell’agenda digitale regionale, in sintonia con le linee d’azione fissate con il Piano Triennale per l’Informatica nelle PA. L’intesa è stata sancita nell’ambito della cornice definita con un accordo siglato nel febbraio 2018 tra Agid e la Conferenza delle Regioni, al fine di stimolare le Regioni e Province autonome ad agire come promotori e aggregatori dell’innovazione territoriale, di modo da favorire una più efficace attuazione del Piano Triennale.

In particolare, l’accordo tra Agid e Regione Emilia-Romagna promuove iniziative di collaborazione reciproca sui seguenti ambiti di intervento:

l’evoluzione del sistema di conservazione di ParER, il Polo Archivistico dell’Emilia-Romagna

il supporto ai Responsabili per la transizione al digitale come leva per favorire l’innovazione territoriale

la diffusione dell’e-procurement e la dematerializzazione del ciclo degli acquisti tramite Intercent-ER, l’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici .

“Tra le linee di attività - si legge in una nota di Agid - l’intesa prevede di realizzare l’interoperabilità tra diversi sistemi di conservazione, gli standard di accessibilità e usabilità dei servizi, l’applicazione del principio del riuso del software secondo le Linee Guida emanate da AgID, la promozione dell’e-procurement, l’ottimizzazione della gestione delle procedure di acquisto telematico (mirando alla semplificazione, digitalizzazione e trasparenza delle procedure di aggiudicazione) e il supporto alle PA del territorio regionale grazie ad azioni di informazione e comunicazione rivolte ai Responsabili e agli uffici per la transizione al digitale”.