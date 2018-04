Cittadini digitali

Iniziative in tutta l’Emilia-Romagna per diffondere i servizi online, come parte integrante della cittadinanza digitale e dell’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna. Fino a giugno, si terrà “Cittadini al 100% digitali”, un ciclo di eventi in tutto il territorio regionale per promuovere cultura e competenze digitali.

Si tratta in particolare di una formazione continua sui servizi fondamentali nella vita dei cittadini. In calendario ci sono incontri, per esempio, sui servizi online dell’Inps, sul 730 pre-compilato dell'Agenzia dell'Entrate, sul Fascicolo sanitario elettronico regionale. Gli eventi vengono realizzati in collaborazione con gli enti che gestiscono direttamente i servizi.

Proseguono inoltre i laboratori e corsi sulle competenze digitali nei diversi punti Pane e Internet del territorio. Tutte le iniziative sono coordinate dalla Regione e realizzate nei territori dove sono attivi punti Pane e Internet.

Per saperne di più, consulta il calendario delle iniziative.

Se vuoi conoscere il punto Pane e Internet più vicino a te, vai alla pagina sulla rete territoriale.