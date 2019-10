Il programma di After Futuri Digitali 2019 è ONLINE!

L’evoluzione continua. Dopo il successo delle prime due edizioni, a Modena e Reggio Emilia, AFTER torna e invade il centro di Bologna. Come ogni anno propone una panoramica sui temi di particolare attualità legati all’utilizzo e all’innovazione del digitale, dalle ultime evoluzioni dell’intelligenza artificiale e della robotica, alla scienza dei dati applicati al territorio, per comprendere le diverse modalità con cui il digitale può migliorare la qualità della vita delle persone, nel loro ruolo di cittadini.

Quattro sono i temi cardine di questa edizione 2019 - Smart Working, Infrastrutture IT, Competenze digitali, Data Valley – che saranno protagonisti di tutti gli appuntamenti. Su www.afterfestival.it è possibile scoprire gli oltre 40 eventi in programma, tra workshop, incontri di approfondimento e momenti di intrattenimento, che animeranno per 4 giorni il centro storico della città. Vieni a scoprire la città del futuro! L’evoluzione è visibile agli occhi.