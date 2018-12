Sono 10 i comuni emiliano-romagnoli che si aggiudicano i voucher del progetto WiFi4EU

Attraverso il progetto WiFi4EU la Commissione europea promuove la connettività gratuita per cittadini e visitatori negli spazi pubblici. Grazie ad un budget di 20 milioni di euro distribuito tra il 2018 e il 2020, ogni anno la Commissione pubblica un bando per tutte le municipalità della Comunità per l’assegnazione di voucher di 15.000 € dedicati alla realizzazione di reti WiFi pubbliche all’avanguardia.