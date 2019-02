Per raggiungere questo obiettivo è necessario un forte coordinamento con i singoli enti locali supportandoli nella creazione delle Agende Digitali Locali, ossia una pianificazione strategica che fissa le priorità dell’Ente in materia di società dell’informazione, favorendo la “presa di coscienza”, da parte dei decisori politici e delle figure direzionali, della necessità di investire su temi legati al digitale per garantire i “nuovi diritti di cittadinanza digitale” e quindi indirettamente salvaguardare i diritti “tradizionali” legati a tematiche come sociale, scuola, ecc…

Proprio in quest’ottica, con la delibera del 4 febbraio scorso, anche l’Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia adotta ADLER, l’agenda digitale locale Emilia Romagna, facendo così un passo verso un futuro digitale, adottando uno strumento politico-programmatico che prevede una prima fase di analisi e una successiva di intervento dedicato alle comunità a minor densità e maggiormente isolate e con una popolazione più anziana. Il programma prevede una serie di attività di assistenza nell’adozione delle tecnologie in tutti i contesti socio-economici, al fine di traghettare queste comunità verso un ecosistema digitale adeguato al pari dei centri urbani della regione.

Ad avere una parte attiva in questo precorso necessariamente partecipato saranno tutte le comunità dell’Unione Valli, dalla Pubblica Amministrazione alle le imprese, al terzo settore per raggiungere così un livello omogeneo di soddisfazione dei diritti di cittadinanza digitale.

Guarda il video: https://drive.google.com/file/d/1OKTRgrYBjUIXwS8BU5T7LQen5Q9RlkoN/view?usp=sharing